Femke Kok: "Ik weet totaal niet waar ik sta"

Op het Nederlands kampioenschap afstanden was het contrast heel groot. Kok kon het bijna niet geloven en ze was erg blij dat ze zich plaatste voor het EK en de WK afstanden. Tranen waren er bij Antoinette de Jong, omdat ze haar op de individuele afstanden niet plaatste. "Toch is het mooi dat iemand als Femke zich plaatst. Ik weet nog dat ik 17 was en het EK allround mocht rijden in Thialf. Dan moet je maar een ding doen en dat is genieten." Femke Kok hoort het aan: "Dat zal ik zeker doen. Ik doe gewoon mee, voor de leuk. Ik heb geen doel qua resultaat, ik wil vooral genieten."

Femke Kok rijdt de 500 meter op zaterdag, maar wat is er dan eigenlijk mogelijk? "Ik heb geen idee. Ik weet niet waar ik sta. Ik ben nog een junior en kijk dan ook niet zoveel naar wat de senioren doen." Eind december verbeterde ze haar persoonlijke record. Dat is nu 38,14. "Maar het kan nog wel harder, want mijn volle ronde was niet zo goed. In Inzell reed ik eerder al eens 27,3 en nu reed ik 27,6.