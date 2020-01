Statushouders zingen in Joure voor zelfvertrouwen en taalontwikkeling

Er wordt gerepeteerd in de Brede School in Joure. De vrouwen die meedoen, moeten gemotiveerd worden om aan hun toekomst te werken. Het isdee is van Ellen van Bon van bureau Femmeployment en logopedist Jisca Bontekoe. Zij zijn door de gemeente gevraagd om mee te denken over de participatie en de integratie van statushouders.

Spelenderwijs

"Het is laagdrempelig en plezierig," leggen de vrouwen uit. "Het is spelenderwijs." Het idee is dat ook Nederlandse vrouwen meedoen aan het koor, om zo 'buddy' te zijn voor buitenlandse vrouwen. Dirigente Marijke Rodenburg heeft de leiding over het koor. Zij heeft ervaring met het werken met vluchtelingen.

Intussen zijn er ruim tien leden uit Syrië en Eritrea en tien Nederlandse vrouwen.