Tresoar snijdt in de dienstverlening

Tresoar raadt mensen aan om het materiaal dat ze nodig hebben al de dag van tevoren aan te vragen. Eerder konden er zo vaak als op een dag nodig was nieuwe stukken uit het archief vandaan worden gehaald. Nu kan dat dus nog maar twee keer. Er mogen maximaal drie archiefstukken tegelijkertijd meegenomen worden ter inzage.

Niet werkbaar voor mensen van buiten Leeuwarden

Als een archivaris een tip geeft om eens een ander stuk in te kijken, moeten mensen als het al 14.00 is geweest, de dag erna terugkomen. Dat kan voor mensen die buiten Leeuwarden of Fryslân wonen lastig zijn. De archiefinstelling geeft wel aan dat de openingstijden hetzelfde blijven: door de week van 10.00 tot 22.00 uur en in het weekend van 11.00 uur tot 17.00 uur.

Contrast met openingstijden

Diverse mensen hebben hun kritiek geuit op de gang van zaken. Over het algemeen is men zeer te spreken over de ruime openingstijden, maar met de nieuwe dienstverlening kunnen er in de laatste acht uur van een bezoek geen stukken meer worden aangevraagd. Voor onderzoekers kan het lastig zijn om acht uren aan benodigde stukken te voorspellen. Er is onbegrip over het contrast tussen de ruime openingstijden en het nieuwe aantal opvraagmomenten.

Digitaal beschikbaar

Volgens Tresoar is er voor de nieuwe opzet gekozen omdat er steeds meer stukken digitaal te zien zijn. Dan gaat het bijvoorbeeld om de burgerlijke stand, bevolkingsregisters en notariële akten. Toch is dat maar een klein deel van de gehele collectie, zeggen critici.

Geen scanning-on-demand

Onderzoekers zeggen dat scanning-on-demand een goed alternatief zou kunnen zijn. Bijvoorbeeld het Noord-Hollands Archief, het Gelders Archief en het Streekarchief Noardeast-Fryslân werken daarmee. Met zo'n service kunnen bezoekers het archief vragen om al dan niet tegen betaling bepaalde stukken te scannen. Zo hoeven mensen niet langer naar de studiezaal te komen om documenten fysiek te raadplegen en wordt er tegelijkertijd gewerkt aan het digitaliseren van archieven. Bovendien komen stukken die vaak worden opgevraagd, sneller digitaal beschikbaar. Tresoar werkt echter niet met dit scanning-on-demand.