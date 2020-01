VIDEO: Wat is er donderdag gebeurd op station Leeuwarden?

Het was donderdag een en al consternatie op station Leeuwarden. In de trein uit Stavoren werd een verdachte jerrycan gevonden die in een rugzak zat. Later op de dag bleek dat er geen gevaarlijke stoffen in zaten, maar vanwege de vondst is wel de Explosieven Opruimingsdienst ingeschakeld en het station volledig afgesloten. Een 68-jarige man uit Stavoren is aangehouden. Het is nog niet bekend wat zijn verhaal precies is. Het station is later op de middag weer vrijgegeven.