Monumentaal badpaviljoen van Hindeloopen is illegaal verbouwd

Er is al jaren strijd tussen de gemeente en Van der Meulen over het monumentale pand. Het was lang verwaarloosd, maar de laatste jaren heeft de eigenaar verschillende zaken vernieuwd en verbouwd zonder aanvraag van vergunning.

Geen toestemming en vergunning

Dat is volgens de gemeente niet volgens de regels gegaan. Ze hebben daarom achteraf geen toestemming en vergunning gegeven. Dat werd aangevochten door de eigenaar maar de rechter geeft hem op geen enkel punt gelijk gegeven.

Uniek, monumentaal pand

Een van de meest in het oog springende zaken is een oud blikken plafond. Dat is uit het paviljoen gehaald terwijl het een uniek monumentaal plafond was en bijvoorbeeld Hûs en Hiem hierover negatief geadviseerd heeft. Volgens de eigenaar was het in zeer slechte staat maar volgens de rechter is dat niet aangetoond en hebben de gemeente of instanties die deskundig zijn dat niet kunnen controleren.

Verkeerd opgeknapt

Er zijn nog een aantal zaken waar volgens de eigenaar onterecht geen vergunning voor zijn gegeven. Zo zijn de vier schoorstenen helemaal veranderd en met nieuwe kappen bedekt. Ook daar heeft de gemeente terecht van gezegd dat dat niet volgens de monumentale regels is gegaan. Ook deuren en kozijnen zijn volgens de rechter onrechtmatig vervangen. Het pand is twee jaar geleden ook opnieuw geverfd. Daardoor ziet het er minder verwaarloosd uit maar volgens de gemeente is het met verkeerde verf gedaan. Ook daar geeft de rechter de gemeente gelijk.

Van der Meulen blijft bij het verhaal dat de aanpassingen die hij heeft gedaan aan het paviljoen een verbetering zijn.

Frustratie in Hindeloopen

Over de toestand van het paviljoen is veel frustratie bij de verschillende monumenteninstanties maar ook bij een aantal Hindeloopers. Eigenaar Douwe van der Meulen wil niet reageren. Hij kan in hoger beroep tegen de uitspraak. Of dat ook zal gebeuren is niet bekend.

Afgelopen zomer maakte Omrop Fryslân een documentaire over de geschiedenis van het paviljoen de de impasse waar het nu in zit.