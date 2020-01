Most-wanted: Interpol zoekt apenkop uit Fryslân

Natuurmuseum Fryslân heeft aangifte bij de politie gedaan. Het museum wist niets van de plaatsing op de kanalen van Interpol. Conservator Peter Koomen was erg verrast: "Het overviel me dat er zo veel belangstelling was voor de apenkop. Ik had geen idee dat Interpol er internationale ruchtbaarheid aan zou geven." De schedel stond afgelopen maand op een poster met kunstwerken die het meest worden gezocht door Interpol.

Grote waarde

De schedel is een paar jaar geleden in de museumcollectie terechtgekomen bij een schenking met verschillende apenschedels. Ze hoorden bij een verzameling van een particulier, nadat deze persoon overleed zijn de schedels aan het museum geschonken. Daar zaten ook een paar orang-oetangs bij. Tegenwoordig mogen zulke schedels niet meer meegenomen worden dus wordt er veel voor betaald. "Het is wel wat de gek ervoor geeft, er is geen legale handel in," zegt Koomen.

De gestolen schedel komt waarschijnlijk uit Sumatra. Het slot op de vitrine was vrij makkelijk open te krijgen. Dat heeft Natuurmuseum Fryslân ondertussen aangepast.