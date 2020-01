Provincies bezoeken innovatieve proeftuin BioBizz hub in Balk

Begin vorig jaar gaven de noordelijke provincies, SNN en het ministerie van Economische zaken en Klimaat bijna 2,3 miljoen euro subsidie. Daarvan was ruim 1,8 miljoen euro Europese subsidie (EFRO). Met de BioBizz hub versterkt Noord-Nederland haar internationale kennis-en concurrentiepositie in de wereld op het gebied van water- en biobased technologie.

De bouw van de proeftuin is in volle gang. In september 2020 zal de BioBizz hub geopend worden. Op dat moment zullen er minimaal acht start-ups plek hebben in de proeftuin.

Tuin naar de internationale markt

Nederland loopt voorop als het gaat om water- en biobased technologie. In Noord-Nederland zijn er ook genoeg innovatieve ideeën door de campussen die hier gevestigd zijn. Echter komt een goed prototype vaak niet, om met veel omwegen, op de markt. Om dit te veranderen neemt watertechnologiebedrijf Paques, met kantoren over de hele wereld en een hoofdkantoor in Balk, in 2018 het initiatief om de proeftuin BioBizz hub op te richten.