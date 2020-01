Jurre 495 probeert voor de vierde keer kampioen te worden

Eigenaar Jelmer Chardon en zijn vrouw Anita hebben er alle vertrouwen in. Maar een zeker zaak is het niet, vindt Jelmer. "Drie keer op rij kampioen is la uniek. We hebben een uniek paard, of hij nu nog een keer kampioen wordt of niet."

Vertrouwen

Jelmer heeft er vertrouwen in. "Ik denk dat hij er super voor staat. Niks staat in de weg om het voor de vierde keer te doen." En als het niet lukt? "Dan wordt het feest er niet minder om."

Jurre heeft de familie veel gebracht. Door zijn successen, en die van Eise 489, die het ook geweldig doet en bijna niet te verslaan is, hebben Jelmer en Anita een nieuwe stal kunnen bouwen en verschillende andere investeringen kunnen doen. Over Jurre kunnen ze alleen maar tevreden zijn.

Opvolger

"Grootste uitdaging is nu om een opvolger voor Jurre en Eise te vinden," zegt Jelmer. Want dat is belangrijk voor de continuïteit van het succes in de toekomst.