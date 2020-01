Werkstraf voor Wolvegaster vanwege agressief gedrag in het verkeer

De man heeft in juni op de A32 bij afrit Akkrum een andere automobilist mishandeld. De man had op het laatste moment ingevoegd op de afrit, waarop de andere bestuurder met lichtsignalen kenbaar maakte daar niet blij mee te zijn. De Wolvegaster heeft daarop de auto vastgereden en de bestuurder een bloedneus geslagen. Een paar dagen later was het weer raak op de A32. De Wolvegaster zou bij Heerenveen door een vrouwelijke bestuurder afgesneden zijn. De man stapte uit de auto en probeerde de passagier, de vader van de vrouw, te slaan.