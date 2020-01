Wetterskip Fryslân begint met jaarlijkse inspectie waterkeringen

De rayonbeheerders bekijken of de polderdijken schade op hebben gelopen en of de bewoners of grondeigenaren de keringen goed onderhouden hebben. Wetterskip Fryslân controleert alle keringen bij de Friese boezem. De boezem is het stelsel van meren, vaarten, kanalen en sloten die in open verbinding met elkaar staan.

Polderdijken

De inspectie wordt uitgevoerd omdat Wetterskip Fryslân wateroverlast zo veel mogelijk wil voorkomen. Daarvoor is het belangrijk dat de waterkeringen langs de Friese boezem sterk blijven en het water goed kunnen keren. De medewerkers kijken bij de controle of de polderdijken vrij zijn van afval, voorwerpen, materiaal en beplanting en of ze een goede kwaliteit grasmat hebben.