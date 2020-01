Cambuur begint sterk tegen Volendam: "We kunnen een goeie slag slaan"

De winterstop duurde niet heel lang voor Cambuur: zondag 21 december speelde het de laatste wedstrijd van 2019. Toch heeft De Jong alweer zin aan het tweede deel van het seizoenL "Ja we hebben er echt zin in. Het wordt een prachtige wedstrijd met veel mensen. We hebben tien dagen vrij gehad, dat is alleen maar goed geweest. We zijn nu een week aan het trainen, we hebben even een paar momenten geprikkeld, maar ook niet te idioot."

Afgelopen week was de selectie op trainingskamp op de Veluwe. Ook dat is goed bevallen. "Ik vind het lekker om in Nederland te blijven. Als je in het buienland bent, heb je vaak ziekte. En dat hebben we nu niet gehad. De sfeer was fantastisch."

Met het duel met FC Volendam begint Cambuur aan de tweede seizoenshelft. "Dat is heel belangrijk, we kunnen wel een goeie slag slaan," zegt De Jong, die hoopt dat zijn ploeg doorgaat waar het in 2019 mee eindigde. "We hebben Jong Ajax, Feyenoord, Excelsior en nu Volendam. We weten dat we op een hoog niveau moeten spelen."