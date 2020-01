Station Leeuwarden weer vrijgegeven: jerrycan met vloeistof niet gevaarlijk

De jerrycan zat in een rugzak en was aan de trein vastgemaakt. In verband met deze zaak is een man van 68 uit Stavoren aangehouden. Hij zit vast en wordt door de politie gehoord. Een getuige heeft gezien dat de man bij de trein wegrende. Het pakketje werd vanochtend gevonden, waarop het station ontruimd werd.

Treinverkeer

Zowel het treinverkeer van de NS als dat van Arriva komt weer op gang. Wat de treinen van Arriva betreft, was dat aanvankelijk nog even afwachten. Want spoor één en twee waren in verband met het onderzoek afgesloten. Dat is omdat de jerrycan is gevonden in de trein die vanaf Stavoren naar Leeuwarden reed. Intussen zijn dus alle sporen weer open en rijden er ook weer bussen rond het station.