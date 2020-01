Toen de hulpdiensten bij de auto aankwamen was de vrouw zelf al uit de auto geklommen. De vrouw is in de ambulance behandeld en met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis in Leeuwarden gebracht. De afrit is enige tijd afgesloten geweest.

Door 112-drukte in de omgeving werd de brandweer van Menaam ingezet.