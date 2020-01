Verdacht pakketje is jerrycan, EOD onderweg naar station Leeuwarden

Daarom is de EOD, de Explosieven Opruimingsdienst Defensie, opgeroepen. De hulpdiensten kunnen niet inschatten hoe groot het gevaar is en daarom komt de EOD ter plaatse.

Stationsgebied afgesloten

Het stationsgebied in Leeuwarden is nog altijd afgesloten. Ook rijden er in Fryslân geen treinen van en naar Leeuwarden.