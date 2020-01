UPDATE: Grote brand bij watersportbedrijf Grou onder controle

Volgens de brandweer is de oorzaak van de brand niet bekend. In eerste instantie stond een kruiser in brand, maar daarna is het vuur overgeslagen. Mensen in de omgeving is aangeraden uit de buurt van de rook te blijven en hulpverleners ruimte te geven. Twee meetploegen zijn aanwezig om te zien of er schadelijke stoffen vrij zijn gekomen.

Polyester boten

In de loods stonden veel polyester boten opgeslagen voor reparatie. Daardoor brandde het verschrikkelijk. Het vuur werd ontdekt door twee medewerkers die aan het eten waren en iets roken. Ze hebben eerst zelf geprobeerd het vuur uit te krijgen. Toen dat niet lukte is de brandwacht erbij gehaald.

Veel brandweerkorpsen

De brandweer van Akkrum, Grou, Leeuwarden, Burgum, Drachten, Heerenveen en Mantgum zijn ingezet om het vuur te bestrijden. Door de harde wind is er een grotere kans op een uitbreiding van de brand, maar het is dus gelukt om het vuur op tijd te blussen.

Er wordt onderzoek gedaan naar wat er door de brand in de omgeving terecht is gekomen. Wetterskip Fryslân dekte putten af omdat het kan dat daar rommel in terecht is gekomen.

Brandweermensen gewond

Twee brandweermensen zijn licht verwond geraakt toen een muur omviel. Ze hadden geen medische behandeling nodig. Verder heeft een van de medewerkers van het bedrijf rook ingeademd en is door ambulancepersoneel nagekeken. Een hond die in het pand was wordt vermist.