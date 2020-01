LIVE: Verdacht pakketje is jerrycan, man (68) uit Stavoren aangehouden

Als sinds donderdagochtend houdt een aangetroffen pakketje in een Arriva-trein het station van Leeuwarden afgesloten. Het station werd ontruimd en daar rijden op dit moment geen treinen van of naar Leeuwarden. Dit weten we tot nu toe:

* De EOD, de Explosieven Opruimingsdienst Defensie, is aanwezig en onderzoekt op dit moment de jerrycan.

* Een 68-jarige man uit Stavoren is aangehouden. Hij zit vast en wordt door de politie gehoord.

* Het verdachte pakketje is een jerrycan met onbekende vloeistof. De jerrycan zat vast in de trein.

* Er is al sinds donderdagochtend geen treinverkeer van en naar Leeuwarden.

* Het stationsgebied van Leeuwarden is volledig afgesloten.

Bekijk hieronder live de situatie op station Leeuwarden: