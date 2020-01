Mogelijke landmijn op milieustraat Franeker blijkt verroeste thermostaat

Aan het eind van de woensdagmiddag werd het voorwerp aangetroffen in een grote container op de milieustraat. Medewerkers alarmeerden daarop de politie. Die heeft de milieustraat toen afgesloten. Er werd gedacht dat het om een mogelijke landmijn uit de Tweede Wereldoorlog ging.

Omdat het voorwerp op een relatief veilige plek lag en de EOD later pas ter plaatse kon komen, werd besloten tot donderdagochtend te wachten met het onderzoeken van het mogelijke explosief.

Verroeste thermostaat

Na onderzoek van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie bleek dat het veilig was. Het voorwerp was een verroeste thermostaat. Er lagen ook allerlei andere verroeste spullen in de container.

De Morsestraat in Franeker was vanaf woensdagmiddag afgesloten wegens de vondst. De milieustraat in Franeker is donderdagochtend rond half elf weer vrijgegeven.