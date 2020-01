VC Sneek klimt naar cruciale zesde plaats met overwinning op Zwolle

Sneek speelde een slechte eerste set tegen Zwolle. De Zwollenaren hadden de hele set een voorsprong en gaven die niet meer weg. Met 19-25 was Sneek kansloos.

Terug van achterstand

Daarna begon het ineens te lopen bij de Snekers. In de tweede en derde set maakte Sneek gehakt van Zwolle. Met 25-15 en 25-12 als setstanden maakte Sneek op indrukwekkende wijze de achterstand goed: 2-1.

In de vierde set ging het lange tijd gelijk op. Toch trok Sneek ook deze set naar zich toe (25-18). Daarmee was de overwinning zeker. Sneek springt nu over Zwolle heen op de ranglijst en heeft een plekje in de kampioenspoule nu weer helemaal in eigen hand.

Anlène van der Meer over het duel met Zwolle: