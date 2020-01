Aanpak veenweidegebied in Friesland onbetaalbaar

In de periode tot 2030 hebben provincies en Wetterskip Fryslân samen 35 miljoen euro beschikbaar, maar dat zal lang niet genoeg zijn, is de verwachting. Ook gedeputeerde Douwe Hoogland denkt dat de aanpak van het veenweidegebied in combinatie met de stikstof wel in de miljarden kan lopen in ons land.

Er moet wel wat gebeuren in het Friese veenweidegebied van 70.000 hectare. Door onder andere de droogte zakt de bodem en verdwijnt de Friese veengrond. Daarnaast wordt de uitstoot van CO2 hoger. Door het waterpeil te verhogen moeten de negatieve gevolgen van de droogte opgelost worden, maar dat is ook niet voor iedereen goed. Voor boeren is het hogere waterpeil niet werkzaam.

De provincie en Wetterskip Fryslân hebben twee gebieden uitgekozen die geschikt zijn voor vergaande maatregelen. Dat zijn de polder Hege Warren tussen Grou en de Alde Feanen en Aldeboarn De Deelen. In de Hege Warren moeten de boeren worden uitgekocht. Provinciale Staten nemen op woensdag 22 januari een besluit over de aanpak van de problemen in het Friese veenweidegebied. Wetterskip Fryslân praat er op 20 januari al over.