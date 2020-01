Grote verdeeldheid over ruimere winkeltijden in Leeuwarden

Voornamelijk uit christelijke hoek is er kritiek op het plan. Dominee Alfons van Vliet riep woensdag op Omrop Fryslân op tot verzet, maar ook vakbond FNV is er erg op tegen. Het zou het winkelpersoneel schaden, dat gemiddeld al niet veel verdient en de rekening mag betalen van de ruimere winkeltijden, zei Linda Vermeulen van de FNV op het Iepen Poadium van de gemeente Leeuwarden. Hayo Galema, binnenstadsmanager van Leeuwarden, is voor het plan, en denkt dat het goed is voor de winkels. De Business Club Grou is ook voor.



De gemeenteraad zou volgende week een nieuw besluit nemen over langere winkeltijden, maar dat is uitgesteld. De nieuwe datum is nog niet bekend.