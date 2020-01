Gemeente wil geluiden over mogelijke misstanden Weaze onderzoeken

Het doel van de gemeente is een prostitutiezone zonder misstanden, zegt burgemeester Buma. Hij wil eerst een tal dingen uitzoeken, want de dingen die in Nieuwsuur gezegd zijn, zijn over het algemeen niet bekend bij de gemeente. Buma wil graag weten waar die geluiden vandaan komen.

Controle

Een voorbeeld van aanpak is dat het, net als op andere plekken in Noord-Nederland, in Leeuwarden ook verplicht moet worden dat de prostituees zich als zelfstandige inschrijven bij de Kamer van Koophandel en in de gemeentelijke basisadministratie. Dat moet gecontroleerd worden voordat de vrouwen aan het werk gaan.

Het verbaast Buma dat de exploitanten zeggen niet alles te weten over de prostituees. Hij wil strenger zijn voor de exploitanten. Als die controle willen doen, moeten ze het wel goed doen en anders moet de gemeente het doen.

Werkuren

Over de werkuren van zestien uren per dag bestaan verschillende verhalen, zegt Buma. De bordelen zijn zestien uren lang open. Tot nu toe heeft Buma gehoord dat de prostituees niet zestien uur werken, maar alleen op de uren dat het druk is. Buma wil precies weten hoe het zit en als het nodig is pakt de gemeente het aan, bijvoorbeeld door van de exploitanten te eisen dat ze denken om de werktijden.

Te lage tarieven

Buma weet niet van de lage tarieven van tussen de 20 en 35 euro. Hij wil weten waar dat verhaal vandaan komt en hoe het in Leeuwarden zit in vergelijking met de andere steden in Noord-Nederland.

Wanneer het in Leeuwarden echt zo slecht is als men in de reportage van Nieuwsuur zegt, zal Leeuwarden het beleid zo aanpassen dat het beter wordt, zegt Buma.