Van der Zwan: 'Den Haag staat op Olympische afstand van praktijk gemeente'

De burgemeester vindt dat er een groter deel van de nationale belastingopbrengsten naar gemeenten moet gaan. "De belastingdruk voor de mensen blijft dan gelijk, maar de inkomsten gaan voor een veel groter deel naar de gemeenten." Alleen zo kan een gemeente volgens hem meer zijn dan 'alleen maar een uitvoeringsloket van het Rijk.'

'Den Haag op Olympische afstand'

Van der Zwan zei dat Den Haag op 'Olympische afstand' van de praktijk van het uitvoeren staat. Niet alleen als het om de zorg gaat. Hij is ook niet te spreken over hoe de landelijke overheid met de stikstofproblematiek en de PFAS-dossiers omgaat. "In zijn algemeenheid zal de financiële ruimte voor gemeenten veel groter moeten worden."

Desondanks is Van der Zwan wel positief over de economie van de gemeente Heerenveen. Volgens hem zijn er in 2019 ruim 1.400 banen bijgekomen. "Als gemeente willen we in ieder geval de banenmotor van Noord-Nederland blijven." Hij is er trots op dat de gemeente op de 31e plaats staat als het gaat om economische toplocaties in het land. Dat is de hoogste van Noord-Nederland.

Tekorten bij Thialf

Verder sprak Van der Zwan ook kort over ijsstadion Thialf. "Ons schaatshart van de wereld moet wel uit de rode cijfers getrokken worden," gaf hij aan als reactie op de grote tekorten die in de afgelopen week bekend zijn geworden. "Dat is niet alleen een verantwoordelijkheid van directie en de aandeelhouders, maar ook van de schaatssport zelf en van het bedrijfsleven in brede zin," vindt de burgemeester.

Kettingbotsingen

Aan het begin van de toespraak stond de burgemeester ook nog even stil bij de kettingbotsingen met Oud en Nieuw bij Akkrum en het klaverblad bij Heerenveen. "Eén dodelijk slachtoffer, tientallen gewonden en heel veel gestrande mensen, waaronder ook gezinnen met kleine kinderen, die vaak hele angstige momenten beleefd hadden. Voor deze mensen was het echt een dramatische oudejaarsavond. Uiteindelijk hebben we voor zo'n zeventig mensen een slaapplaats kunnen regelen."