Is F-35 echt veel luider dan de F-16? In Marsum houden ze het bij

De straaljagers gaan omhoog de lucht in over Marsum en bij het landen vliegen ze over Jelsum heen. Volgens Verf is het verschil tussen de F-16 en de F035 groter bij het landen dan bij de start. Bij de start zou het 6 decibel verschillen en bij het landen zou het om 15 decibel gaan. Om het geluid precies te meten, liggen er een vijftiental meetpunten om de vliegbasis heen.

Verf geeft aan dat Defensie wel een toezegging heeft gedaan dat ze binnen de geldende geluidsnormen blijven. Defensie is open, volgens Verf, en hij probeert zo goed mogelijk met de andere partij samen te werken. Toch krijgt Verf alle dagen wel één tot drie reacties van mensen, die over het geluidsoverlast gaan.