Vuurwerk onder vuur: hoe zit dat met carbid?

Carbidverbod?

De roep om een vuurwerkverbod wordt steeds luider. Over carbid heeft men het tot nu toe een stuk minder. Er raken bij carbidschieten echter ook mensen gewond. In 2009 kwam er zelfs een man om het leven bij het carbidschieten. Toch betekent een mogelijk vuurwerkverbod niet dat het ook wordt verboden.

Een aanpassing van het Vuurwerkbesluit heeft geen effect op het carbidschieten. Mocht de regering een einde willen maken aan carbidschieten, dan zouden ze dus nieuwe regels moeten opstellen of het schieten met carbid moeten toevoegen aan het Vuurwerkbesluit. Natuurlijk zouden ook de gemeenten regelgeving kunnen opstellen om het in de gemeente te verbieden.

Klachten

In de gemeente Súdwest-Fryslân hebben tijdens Oud en Nieuw kleine incidenten plaatsgevonden, van het carbidschieten op een locatie waar geen melding van was gemaakt, tot het gebruik van te grote bussen. Er waren zo'n 20 tot 25 aanvragen voor carbidschieten. Ook waren er meldingen van overlast vanwege het schieten buiten de vastgelegde tijden, en over het lawaai.

In de gemeente Noardeast-Fryslân en Dantumadiel zijn twee meldingen van klachten bij het carbidschieten geweest. Een ging over overlast en één had te maken met een vergunning die niet was aangevraagd.