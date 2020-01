Vogelspinnen en andere giftige beesten te zien in Natuurmuseum Fryslân

Die vergunning is nodig, vertelt directeur Tom van Slooten. "Omdat we langer dan 7 dagen levende dieren in een omgeving laten zien heb je een dierentuinvergunning nodig." Daar is hij nu mee bezig, de laatste stukken worden aan een commissie aangeleverd. "Dat gaat om zaken als dierenwelzijn en veiligheidsprotocollen."

In februari komen mensen naar Leeuwarden om te zien of alles goed is. Volgens Van Slooten is de kans klein dat het nog misgaat.

"De tentoonstelling legt uit hoe gif zich in de natuur manifesteert en wat het betekent om gif in de natuur tegen te komen. Dat doen we met giftige dieren zoals de vogelspin, zwarte weduwe, adder en er komt zelfs een koningscobra. Die zitten allemaal in dubbelwandige terraria."

Hij is blij met de beesten. "Ik was al museumdirecteur en nu ben ik ook nog directeur van een dierentuin. Dat ga ik wel op mijn cv zetten."