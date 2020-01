Misstanden in rosse buurt Leeuwarden, prostituees werken onder de prijs

Sinds de opheffing van het bordeelverbod in 2000 bepalen gemeenten zelf wat hun prostitutiebeleid is. Daardoor kunnen vrouwen in Leeuwarden zodra ze 21 jaar oud zijn zeven dagen per week zestien uren per dag werken. Het gevolg van het Leeuwarder beleid is dat vrouwen zwart werken en onder de prijs.

Burgemeester Buma is op de hoogte van de problemen. Hij zegt tegen Nieuwsuur dat prostituees echt niet zestien uur werken, maar dat ze voor een deel van de dag op de werkplek zijn zonder te werken. Buma wil dit in de toekomst voorkomen.

De reportage van Nieuwsuur is woensdagavond te zien op NPO 2.