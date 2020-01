Dijkstra's uit Berltsum hebben eerste paard op keuring: droom komt uit

Daar kwam hij in contact met de paardenkeuring en de Friese paarden. Hij raakte betoverd, kocht een paard en sloeg aan het fokken. En nu staat er uit de eigen foklijn een paard op de grote keuring. Wat veel fokkers nooit lukt, hebben hij en Marjolein samen voor elkaar gebokst. Over de reden dat het hen gelukt is, is Durk erg nuchter. "Het is geluk."