Charles Groenhuijsen heeft zin in nieuwe programma: "Leuker wordt het niet op mijn 65ste"

"Ik heb er ontzettend veel zin in. Als het gaat om informatieve televisie, wat ik mijn hele leven heb gedaan, dan is dit de Champions League. En dan ook nog eens op verreweg het best bekeken net van Nederland, NPO1, en ook nog eens bij een omroep waar ik me geweldig bij thuis voel, Omroep MAX. Leuker wordt het niet op mijn 65ste", vertelt Charles Groenhuijsen.

De 'Fries om utens' werkte eerder bij het Journaal, was Amerika-correspondent en presenteerde o.a. Nova. Het nieuws is voor hem geen onbekende. In de laatste uren voor zijn eerste uitzending is het vooral nog repeteren wat se doen. "En het nieuws in de gaten houden, natuurlijk. Je moet heel geconcentreerd zijn. Je moet pieken op het einde van de dag, dat is best lastig."

Hij komt niet vaak meer in Fryslân. Zijn kinderen wonen in Zweden en Amerika, als hij tijd over heeft, gaat hij naar zijn kinderen "en dan schiet Friesland er bij in". Hij zat de laatste jaren weleens een week in Terherne, kijken bij het skûtsjesilen en zeilde zelf ook.

Voor lezingen komt hij nog weleens in Fryslân. "En ik moet best vaak naar Groningen en als ik dan bij de rotonde van Joure ben, denk ik weleens zal ik even afslaan naar mijn geboortedorp, maar dan rijd ik toch maar weer door omdat ik haast heb."

De concurrent van het nieuwe programma Op1 is dus het programma van Eva Jinek, en laat dat nou net de oud-stagiaire van hem zijn. "Her en der kom ik oud-stagiaires tegen, zoals Sander Warmerdam, de hoofdredacteur van de Leeuwarder Courant. Eva was begin 2004 bij me. Ze was een hele goede, al zag ik niet dat de toekomstige 'queen of late night' tegenover me zat en dat is ze wel geworden."