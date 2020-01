Verdachten steekpartij Drachten blijven 30 dagen langer in voorarrest

De beide jongens moesten woensdagochtend voor de raadkamer verschijnen. Deze zitting was besloten. De minderjarige verdachten uit Drachten en Gorredijk mochten tot de zitting alleen contact hebben met hun advocaat en ouders.

Afscheid

Het slachtoffer, Roan Brilstra, is een week na de steekpartij aan de Zuidkade in Drachten in het ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen. Woensdag is er tussen de middag in Opeinde afscheid genomen van hem. Na de uitvaart was er voor de genodigden gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de kantine van voetbalvereniging ONB in Drachten, waar Roan speelde.