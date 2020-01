IJshockeyers Oranje winnen van Spanje en plaatsen zich voor OKT-2

Het duel in en tegen Spanje, de finale van het eerste kwalificatietoernooi, zou eigenlijk in december worden gespeeld. Bij een stand van 0-0 in de eerste periode werd de wedstrijd gestaakt, toen een Zamboni zorgde voor een wak in het ijs

Nederland heeft het moeilijk met Spanje

Woensdagmiddag was Nederland de betere ploeg, maar het was moeilijk om afstand te nemen van Spanje. Nederland kwam op 1-0 door een goal van Bartek Bison, maar zag dat Spanje de 1-1 maakte. In de tweede periode kwam Nederland door goals van Reno de Hondt en Jonne de Bondt op 3-2, maar de Spanjaarden maakten er nog voor het het begin van de derde periode 3-3 van.

in de laatste periode kon Nederland het verschil wel maken door goals van Raymond van der Schuit en Danny Stempher.

Tweede Olympisch kwalificatietoernooi

Van 6 tot en met 9 februari staat het OKT-2 op het programma in Nur-Sultan, de hoofdstad van Kazachstan. Nederland neemt het daar, naast het thuisland, op tegen Polen en Oekraïne. De winnaar van dat toernooi plaatst zich voor de laatste kwalificatieronde voor de Olympische Spelen van 2022 in het Chinese Peking.

Flyers bij Oranje

Bij Oranje zitten verschillende mensen van de UNIS Flyers. Trainer/coach Mike Nason is assistent-bondscoach bij Oranje, en de spelers Martijn Oosterwijk (goalie), Lars den Edel en Jord Smit maken deel uit van de selectie.