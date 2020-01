Smallingerland stelt messenverbod in openbare ruimten in

Rijpstra realiseert zich dat handhaving van het verbod moeilijk is. "Maar als je iets zegt, moet je het ook doen. We moeten goede afspraken maken met de politie en het Openbaar Ministerie, zodat de politie ook preventief mag fouilleren. Burgemeesters kunnen dit soort maatregelen invoeren. Ik wil daar gebruik van maken omdat het kan bijdragen aan de veiligheid in bepaalde gebieden."

Eerder al riep de burgemeester de landelijke politiek op om maatregels te nemen om steekincidenten in de toekomst te voorkomen.