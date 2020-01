Opsporing Verzocht levert elf tips op over verdachte drugslab Leeuwarden

Er zijn elf tips binnengekomen naar aanleiding van de uitzending van Opsporing Verzocht die dinsdag te zien was. In de uitzending was aandacht voor een drugslab aan de mr. P.J. Troelstraweg in Leeuwarden. In deze zaak heeft de politie in mei 2019 al vijf aanhoudingen verricht, maar de hoofdverdachte is nog altijd niet gevonden.