Werkstraf voor Leeuwarder die ambulancemedewerker en agent mishandelt

In juni vorig jaar werd de man op een feestje in St.-Annaparochie onwel. Zijn vriendin belde 112, maar de Leeuwarder wilde niet geholpen worden door de hulpdiensten.

Toen de hulpverleners wilden weggaan, vloog de Leeuwarder een van de ambulancemedewerkers aan. Hij sloeg bovendien een van de opgeroepen politieagenten in het gezicht.

Geen gevangenisstraf

De werkstraf is niet in overeenstemming met de heersende mening van de regering, die wil dat geweld tegen hulpverleners bestraft wordt met een gevangenisstraf. "Ik denk niet dat de maatschappij erbij gebaat is dat u naar de gevangenis gaat", zei de officier van justitie tegen de man. Bij de strafmaat is rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de Leeuwarder.