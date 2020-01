Luchtmacht oefent met bommen op de Vliehors

Volgens de Koninklijke Luchtmacht is het trainen in het werpen van bommen een belangrijk onderdeel van het oefenprogramma en is het noodzakelijk als het gaat om de inzetbaarheid van de jachtvliegers. Die moeten zijn getraind voor een mogelijke inzet.

De Vliehors Range is op het meest westelijke deel van Vlieland en is een gebied van zo'n 17 vierkante kilometer. Op het terrein zijn verschillende doelen opgesteld voor vliegtuigen: bomdoelen, schietdoelen en raketdoelen.. Met de oefeningen is de Vliehors Range niet open voor publiek. De grens van het oefenterrein is gemarkeerd met waarschuwingsborden en tijdens de oefening ook voorzien van rode vlaggen.

Geluidshinder

Bij de trainingsvluchten richt het Bureau Geluidshinder van de Koninklijke Luchtmacht op Texel meetposten in, waarbij de geconstateerde weersomstandigheden en de daaruit voortkomende geluidshinder bepalend zijn voor het uitvoeren van de oefeningen. Deze mobiele meetposten staan in direct contact met de verkeerstoren van de Vliehors Range.

De vluchten zijn 's ochtends en 's middags, met uitzondering van vrijdagmiddag. Er kan worden afgeweken van deze planning vanwege operationele redenen of onvoorziene omstandigheden.

De vliegbewegingen kunnen hier worden gevolgd. Klachten over bijvoorbeeld geluidsoverlast kunnen bij de luchtmacht worden ingediend.