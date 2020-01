Tentoonstelling 'Éric Van Hove: Fenduq' gaat naar Zweden

De tentoonstelling Éric Van Hove: Fenduq heeft bijna 137.000 bezoekers naar het Fries Museum in Leeuwarden getrokken. De kunstenaar maakte dit kunstproject met vele ambachtsmensen uit verschillende landen. De ambachtelijke motorblokken gaan op reis en zijn binnenkort in Zweden te zien in Museum Vandalorum in Värnamo.