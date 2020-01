Dominee pleit voor zondagsrust: winkels moeten niet altijd open zijn

"Het is een asociaal plan omdat gewone mensen erdoor worden getroffen, de vakkenvullers en winkelmedewerkers", zegt Alfons van Vliet.

"Als de winkels zondagochtend open zijn, kunnen ze die ochtend niet met hun gezin, familie of vrienden doorbrengen. Voor christenen speelt dan nog eens extra dat ze niet naar de kerk kunnen. Ze kunnen niet elke keer vrij vragen bij de baas, dan krijg je scheve gezichten onder collega's."

Van Vliet wil het liefst dat het college het voorstel intrekt. De koopzondagen zijn volgens hem eigenlijk niet meer terug te draaien, maar ook dat vindt hij wel jammer. "Het liefst zie ik dat de zondag een rustdag is, niet alleen voor christenen, maar voor iedereen. Het FNV zegt ook: we gaan kapot aan alleen maar werken, geld verdienen en winst maken."

Hij hoopt dat mensen naar de vergadering komen. "Mensen denken dat het toch wel niet zal helpen, maar we moeten onze stem laten horen: dit is een stap te ver, genoeg is genoeg. En hopelijk komen ze tot bezinning."