Acht Friese slachtoffers liepen oogletsel op door vuurwerk

Het aantal mensen dat tijdens oud en nieuw oogletsel heeft opgelopen, is flink gestegen, zegt het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap. Met de jaarwisseling raakten 168 mensen gewond aan een of beide ogen. In de Friese ziekenhuizen kwamen acht slachtoffers met oogletsel binnen. Dat was allemaal bij het MCL in Leeuwarden.