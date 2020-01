VVD wil dat er onderzoek komt naar ernstig mistongeluk op A32

"Het was een ernstig ongeluk en het was ook niet het eerste ongeluk op dit stuk weg", zegt VVD-fractievoorzitter Klaas Kielstra. "Rijkswaterstaat heeft al vrij gauw gezegd dat ze het ongeluk verder niet onderzoeken, maar wij vinden het belangrijk dat dit wel wordt gedaan om de verkeersveiligheid te verbeteren. Waarom komt het vaker voor op deze weg en wat kunnen we doen om de situatie te verbeteren? Is er misschien een verband tussen de ongelukken?"

Het gaat om een rijksweg, maar volgens Kielstra kan de provincie wel bij het Rijk en Rijkswaterstaat aandringen op zo'n onderzoek. "Laten we in gesprek gaan. Wat zijn de mogelijkheden? Tegen mist kun je niet veel doen, maar welke maatregelen kunnen misschien wel worden genomen? Ligt het aan de weg zelf misschien en zo ja wat kunnen we dan doen?" Een matrixbord zou een mogelijkheid zijn om verkeer te attenderen, maar Kielstra wil niet op de stoel van de onderzoekers gaan zitten.