Drie Friese projecten maken kans op Appeltje van Oranje 2020

"Wij zijn een vrijwilligersorganisatie die maatjes koppelt aan sociaal kwetsbare jongeren en kinderen", legt Erik Blank van Support Fryslân uit. "Het Appeltje zou een mooie bekroning zijn op het werk dat we doen en voor onze vrijwilligers."

Blooming Bakery van Fier is een sociale onderneming die geweldslachtoffers op weg helpt bij hun stappen naar zelfstandigheid. Meisjes kunnen daarbij werkervaring opdoen in de bakkerij. Samen Goud van Stichting Sociaal Goud is een project dat eenzame ouderen helpt bij het terugvinden van hun levensdoel.

De prijs is een bronzen beeldje, dat is gemaakt door prinses Beatrix, en een geldbedrag van 15.000 euro. De winnaars krijgen de prijs uit handen van koningin Máxima op Paleis Noordeinde. Mensen kunnen stemmen tot 16 januari.