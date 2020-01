Palingaak Kornelis Yske II is weer als nieuw; vrijwilligers gezocht voor onderhoud

Het schip heeft vorig jaar een grote reis gemaakt, naar Londen. Eigenlijk heeft het schip daar niet onder geleden, vertellen de vrijwilligers Johannes Hobma en Rinus Grondsma.

"Op de terugreis had de bouwmeester ons op plekjes gewezen die aan onderhoud toe waren," vertelt Johannes Hobma. "Toen hebben we een plan gemaakt om dat goed aan te pakken."

"Het schip is van eikenhout en op sommige plekken is er rot ingekomen. Dat moet er gauw uit, want dat vreet het hout op," licht Rinus Grondsma toe. "Het gaat om de waterbalk, dat is een opstaande rand, daar zitten scheuren in, er blijft water in staan."

De warme zomers zijn niet goed voor een houten schip. De vrijwilligers hebben die rotte stukken eruit gekapt en er nieuwe stukken hout ingezet. En ze hebben het schip ook weer geverfd en de binnenkant hebben ze ook onder handen genomen.

"Het is weer als nieuw, het blinkt helemaal", zegt Grondsma. "Het schip is weer gereed om te varen, eerst terug naar Heeg en dan in de winterberging. Eind maart, begin april komt de mast omhoog en kan het tuig erop."

Voor het nieuwe vaarseizoen zoeken ze nog vrijwilligers, schippers en bemanningsleden. "En als ze zich vervelen, mogen ze ook komen voor het onderhoud."