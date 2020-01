Bewoners Nij Ylostins nog altijd in onzekerheid: "Onzekerheid sloopt de mensen"

Elkien gaat inmiddels door met de nieuwbouwplannen. Op 18 januari is hun tweede nieuwbouwbijeenkomst. "Dat willen de bewoners helemaal niet. Zij willen eerst weten of het een monument wordt. Als dat gebeurt, kan het gebouw vrij vlot worden opgeknapt." Die optie heeft de voorkeur onder de bewoners.

De raad kan zich volgens Schilling aardig inleven in de bezwaren. "De raad is best redelijk. Over het algemeen zijn de raadsleden best wel bereikbaar voor andere plannen."

Mogelijke oplossing

Schilling heeft de raad gewezen op een mogelijk oplossing, die vanuit de stad zelf komt. Dat plan houdt in dat Elkien in het voormalige gemeentehuis de zogenaamde pluszorg kan leveren. Dan kunnen de ouderen die net wat minder zorg nodig hebben naar Nij Ylostins. Dat bevordert de doorstroom in de stad: de jongeren kunnen dan huizen kopen van de ouderen.