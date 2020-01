Campagne tegen drugslabs in buitengebieden

De campagne loopt in Fryslân, Groningen en Drenthe. Signalen kunnen anoniem doorgegeven worden op 0800-7000 of online in een beveiligde omgeving op 'meldmisdaad anoniem'.

Bedreiging richting getuigen of een zwijgcultuur binnen groepen zorgen ervoor dat misstanden onzichtbaar blijven. Het anonieme meldpunt kan helpen dat open te breken. De campagne wordt uitgevoerd in samenwerking met het RIEC Noord, het Openbaar Ministerie, de politie en elf gemeenten in Noord-Nederland. Dat zijn de gemeenten Noardeast-Fryslân, Dantumadiel, Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel in Fryslân en Delfzijl, Appingedam, Loppersum, Het Hogeland, Westerkwartier, Emmen en Coevorden in Groningen en Drenthe.

Drugscriminaliteit in het noorden

In de politie-eenheid Noord-Nederland kwamen in 2019 totaal 33 anonieme meldingen binnen over de productie van synthetische drugs, een stijging van 32% ten opzichte van het jaar 2018. Waarschijnlijk zijn er meer labs als dat er opgespoord worden. Om te voorkomen dat verhuurders op verborgen locaties verleid worden met grote sommen geld wordt er nu een tegenoffensief ingezet.

Burgemeester Oebele Brouwer van gemeente Achtkarspelen vindt het belangrijk dat mensen in het buitengebied zich bewust zijn van risico's en meldingsmogelijkheden.

"We willen voorkomen dat criminelen de veiligheid en het ondernemersklimaat in onze buitengebieden aantasten. Daarom waarschuwen we mensen voor de gevaren en brengen het anonieme meldpunt onder de aandacht. Het is belangrijk dat we drugslabs niet zien als alleen een probleem van de overheid," zegt Brouwer. "Een drugslab brengt zoveel ellende met zich mee voor de omgeving. Als we met zijn allen alert zijn op verdachte signalen, kunnen we heel veel ellende voorkomen."