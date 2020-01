Renovatie jachthaven Ameland pas over maanden van start

Een van de punten van kritiek is dat er te weinig ruimte zou zijn ingetekend voor de charterschepen. Er kwamen overleggen, een nieuw plan en college en raad dachten dat ze alle neuzen nu dezelfde kant op hadden. Dat bleek toch niet het geval. "We hadden eind december al het signaal afgegeven om een pas op de plaats te maken, om de partijen de gelegenheid te geven om met elkaar in gesprek te gaan", legt wethouder Theo Faber uit.

Door het uitstel is het maar de vraag of de uitvoering nog zal lukken voor het komende vaarseizoen. "Dinsdagavond is door de gemeenteraad de conclusie getrokken dat het dan zorgvuldiger is om na het komend vaarseizoen van start te gaan."