Wim Stroetinga wint Zesdaagse van Rotterdam met overmacht

Stroetinga en Havik gingen als tweede koppel de laatste dag in met de meeste punten, maar wel een ronde achterstand. Al bij het eerste onderdeel van de dindsdag, de madison, werd dat rondje ingehaald. Op het team elimination-onderdeel haalden de twee een tweede plaats, gevolgd door winst in de tijdrit en een vierde plaats in de derny-finale.

Het duo pakte in de koppelkoers twee keer een ronde extra. Daardoor werden ze uiteindelijk met meer dan 100 punten en een ronde voorsprong winnaar van de Zesdaagse. Jan-Willem van Schip en Moreno De Pauw werden tweede.

Stroetinga was in 2012 ook al winnaar in Rotterdam, toen nog met Peter Schep. Met Havik werd hij vorig jaar derde in Rotterdam. Later deze week doen Stroetinga en Havik mee aan de Zesdaagse van Bremen.