Joyce uit Koudum heeft weer een rolstoelbus met hulp van Emiel van de Hûnekop

Joyce Sirag zit in een rolstoel en kan niet zonder haar aangepaste bus. Zanger Emiel van de Hûnekop kwam in actie voor haar en verkocht zijn gitaar. Belangstellenden konden een bod doen en dat leverde een bedra van 3500 euro op. De gemeente Súdwest Fryslân deed daar nog een bedrag bij. De meer dan 6000 euro was genoeg voor een goede tweedehands bus. Die werd in Medemblik gevonden en kwam dinsdag in Koudum aan.