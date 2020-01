Gemeente zoekt eigenaar van loslopend paard: 'Is dit paard van jou?'

Het paard is op dit moment ondergebracht op een tijdelijk adres in Boelenslaan. De gemeente vraagt mensen die weten van wie het paard is, om zich te melden. 'Is dit paard van jou of weet jij van die paard is? Neem dan contact op met Schutstalhouder Sliep.' Een mailadres is te vinden op de Facebookpagina van de gemeente.