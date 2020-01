Ondernemer in Harlingen over alcohol: preventie is belangrijker dan controle

Volgens burgemeester Sluiter gebeurt het nu nog te vaak dat jongeren onder de 18 jaar aan alcohol kunnen komen. Hij wil de controle vergroten en, als het moet, de boetes verhogen.

'Alcohol wordt doorgegeven aan jongeren'

Arturo La Serpe is bestuurslid van Koninklijke Horeca Nederland afdeling Harlingen en heeft een horecazaak in de stad. Hij is het niet eens met de burgemeester. Volgens hem moet er wel meer controle komen, maar ligt het echte probleem ergens anders. "Ik vind dat hij een goed onderwerp aanstipt, maar het probleem ligt niet bij de schenker. De ondernemers in Harlingen zijn serieus met hun vak bezig en ik kan ervoor instaan dat de meesten wel controleren op leeftijd." Maar volgens hem kunnen ze niet voorkomen dat de drank vervolgens door wordt gegeven aan iemand die te jong is.

Preventie

La Serpe denkt dat de verstrekking dan ook preventief aangepakt moet worden. "Als de gemeente het gesprek aangaat met ondernemers over waar de pijnpunten zitten, dan kun je daarna gaan handhaven." Volgens La Serpe zijn de cijfers een momentopname en zijn de cijfers niet zo extreem als ze op papier staan.

Een optie die Sluiter noemde was het verhogen van de boetes voor ondernemers. "Dat is wat kort door de bocht. Dan leg je het op het bordje van de ondernemer, terwijl het een groter maatschappelijk probleem is. Preventie is belangrijker dan controle."