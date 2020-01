Taxivervoer? Er zijn nog 62 wachtenden voor u

App of website in plaats van bellen

De Friesland krijgt veel klachten over het vervoer en werkt aan oplossingen met het bedrijf ZCN. De oorzaken liggen in een fout in het overdragen van de data. Dat heeft voor een deel met privacyregels te krijgen. Volgens woordvoerder Rob Propsma van De Friesland had dat niet voorzien kunnen worden, maar vinden ze het erg vervelend. Ze hopen dat het probleem in een paar dagen tijd opgelost is. Tot die tijd adviseren ze klanten van De Friesland die vervoer nodig hebben om het zoveel mogelijk op de website of app te regelen en zo weinig mogelijk met ZCN te bellen, want dan worden de wachttijden alleen maar langer.

Op de website https://www.defriesland.nl/ is informatie te vinden over hoe het beste om te gaan met het regelen van vervoer. En anders is het bellen en geduld hebben: 'U wordt zo spoedig mogelijk geholpen.'