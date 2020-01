Terschellinger festival Eilân gaat dit jaar niet door

Oerol

Voorlopig gaat het festival Oerol wel gewoon door. Siart Smit, directeur van Oerol, zegt zich hier geen zorgen om te maken. Het festival houdt zich altijd al bezig met het zo klein mogelijk houden van de zogenaamde ecologische voetafdruk.

Het enige wat er voor hen is veranderd, is dat het vergunningstraject veel lastiger en duurder is geworden. Voor eind januari zal de organisatie de drie nodige vergunningen aanvragen. Dit gaat in goed overleg met gemeente en provincie, zegt Smit.

De organisatie van het festival weet echter niet of er ook partijen bezwaar zullen aantekenen. Maar omdat ze het traject zo zorgvuldig hebben doorgelopen, verwachten ze dat niet.