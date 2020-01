Tennisser Arends: "De lucht in Canberra was de giftigste ter wereld"

Arends reisde op 31 december naar Australië, om daar drie toernooien te spelen. Met het vliegtuig ging de tennisser naar Melbourne, om daarna met de auto 650 kilometer naar de hoofdstad Canberra te rijden voor het eerste toernooi. Maar Canberra ligt middenin het gebied met bosbranden.

Giftigste lucht ter wereld

"Onderweg zagen we dikke rookwolken en allerlei bermbranden", zo laat Arends vanuit Australië weten. "Toen we uiteindelijk in Canberra aankwamen en uitstapten, wisten we meteen dat het foute boel was. Het rook naar as. Er hing een hele giftige lucht. Je had ook verminderd zicht."

De lucht in Canberra was op dat moment de giftigste ter wereld. "Het werd ten strengste afgeraden om überhaupt naar buiten te gaan. Maar ook binnen in het hotel rook je de vieze lucht."